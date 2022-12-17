خاص.. ميسي يثير أزمة كبيرة في الاتحاد وزوران يوقع عقوبات مالية

كشف مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري، عن وجود أزمة بطلها أحمد عادل ميسي، لاعب الفريق، منذ مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري.

واستبعد زوران، المدير الفني للاتحاد، ميسي في مواجهة فاركو الأخيرة لأسباب فنية لكن اللاعب لم يتقبل القرار وغاب عن تدريبات المستبعدين بدون الحصول على إذن مسبق من جانب الجهاز الفني.

وشدد المصدر على أن زوران فرض عقوبات مالية على اللاعب بسبب عدم الالتزام بتعليماته وطالب بمضاعفة العقوبات على اللاعب حال استمرار إيقافه في الفترة المقبلة.

وتغلب الاتحاد على فريق فاركو بهدف نظيف في الجولة السابعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحضر محمد مصيلحي، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الذي قاده المدير الفني "زوران"، عقب الفوز في مباراة أول أمس أمام فاركو.

وحرص رئيس زعيم الثغر على دعم وتهنئة الفريق عقب الفوز في مباراة أول أمس على فاركو.

ووجه مصيلحي حديثه لأعضاء الفريق من جهاز فني ولاعبين، مؤكدًا بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من جانب الجميع داخل المنظومة وتوفير عوامل الاستقرار والنجاح لفريق الكرة من أجل تواجده في المكانة التي يستحقها كأحد أكبر الأندية المصرية.

وأشار رئيس النادي السكندري خلال حديثه مع اللاعبين في تدريبات اليوم إلى استمرار إيقاف أي مستحقات خاصة بالفريق لحين تحسن النتائج واستمرار الانتصارات.

جاء ذلك بالتنسيق مع المدير الفني زوران، كما قرر محمد مصيلحي توقيع عقوبات مالية على غير الملتزمين بتعليمات الجهاز الفني.

وشدد على أنه على الجميع الالتزام التام بتعليمات المدير الفني "زوران" بصفته المسئول الأول فنيًا عن الفريق.

وأكد مصيلحي مُجددًا على كامل دعم ومساندة مجلس إدارة النادي للجهاز الفني، وطالب فريق الكرة بمواصلة الانتصارات لأسعاد جماهير الثغر العظيمة وتقديم أداء يليق بالقلعة الخضراء خلال المواجهات القادمة أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا.