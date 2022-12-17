ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما بحريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

وضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهما اعترفوا بارتكاب (10 حوادث سرقة متنوعة).

وضبط (122) قضية أحداث.

وضبط (5685) قضية مرافق عامة.

وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (81) حادثا متنوعا أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (116) متهما.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.