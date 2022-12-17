السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط (100) متهم، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح ناري-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة-45 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (53) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

• تنفيذ (5971) حكما قضائيا متنوعا.

• ضبط (180) قضية متنوعة.

 

أجهزة وزارة الداخلية البؤر الإجرامية المواد المخدرة حكم قضائى قضية متنوعة

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وائل لطفي

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