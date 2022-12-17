السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يتفقد امتحان «الإرواء القلبى» للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، سير العمل بامتحان تخصص «الإرواء القلبي» للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية في تخصص دور ديسمبر 2022، والذي يعقد على مدار يومين.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير التقى الممتحنين بتخصص «الإرواء القلبي» بإجمالي 25 متدربًا، حيث حرص الوزير على التحدث مع المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم، والتي استمرت لمدة عامين في هذا التخصص.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير التقى بالمجلس العلمي لتخصص «الإرواء القلبي» بالزمالة المصرية، والأساتذة الممتحنين، واطلع على آليات عقد الامتحان وأسس تقييم الأطباء الممتحنين.

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وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية والمجلس العلمي، إجراءات اعتماد تخصص زمالة «الإرواء القلبي» من الكلية الملكية البريطانية، مؤكدًا أهمية هذا التخصص النادر والهام، خاصة مع التطورات التي وصلت إليها العمليات الجراحية.

من جهته، أوضح الدكتور حسام حسني، أمين عام الزمالة المصرية، أن أخصائي الإرواء يعمل تحت إشراف استشاري أو رئيس قسم الإرواء القلبي، وبالتنسيق مع استشاري التخدير والجراحة، أثناء جراحة القلب أو الجراحات الأخرى التي تستدعي إعطاء التروية القلبية للمريض، مثل إعطاء مريض تروية قلبية وعائية رئوية اصطناعية عن طريق جهاز القلب والرئة الصناعية، واختيار وتركيب وتشغيل وإدارة جهاز القلب والرئة الصناعية، وكذلك الأجهزة المساندة لعضلة القلب.

وأضاف الدكتور حسام حسني أن برنامج زمالة الإرواء القلبي بدأ عام 2012، وتخرج فيه حتى الآن 92 متدربًا، حيث يلتحق بالبرنامج الحاصلون على بكالوريوس الطب والجراحة، والحاصلون على بكالوريوس التمريض، بعد اجتيازهم فترة التكليف.

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وزير الصحة سير امتحان الإرواء القلبي برنامج الزمالة المصرية

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