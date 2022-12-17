السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفي انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات

أدوية
أدوية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تداولها في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ومطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت هيئة الدواء في ردها أن جميع الأدوية تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، مٌشيرةً إلى حرص الهيئة على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أي تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بكافة محافظات الجمهورية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (edaegypt.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

gov استفسارات أدوية مغشوشة الإعلامي لمجلس الوزراء التواصل الاجتماعي الحكومة توضح حقيقة تحري الدقة والموضوعية هيئة الدواء المصرية

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الحكومة تنفي انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات

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