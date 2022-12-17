«سلامة الغذاء»: انخفاض ملحوظ فى نسب رفض الشحنات اللبنانية خلال 2022

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي، إن العام الحالي شهد انخفاضًا ملحوظًا في نسب الرفض للشحنات اللبنانية المستوردة، ما يمثل حافزًا يدعو إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمستوردين اللبنانيين يتم من خلالها تقييم المستورد اللبناني ومدى التزامه بالقواعد والتشريعات المصرية التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ما يساهم في تيسير حركة الإفراج عن شحناته.

وأضاف الهوبي- خلال اللقاء الذي عقده مع وزير الزراعة اللبناني، الدكتور عباس الحاج حسن، والوفد المرافق له- أن العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري واللبناني تمثل أساسًا لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، كما أن مجال سلامة الغذاء يعد جزءًا من هذه العلاقة، مؤكدًا على أهمية دور الهيئة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، ودورها الرقابي على الأغذية الواردة إلى مصر، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وتقديم كل أوجه الدعم لدولة لبنان.

ونوه بأن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات تضمنت استعراض منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الواردة من لبنان التي تتبناها الهيئة، وكذلك طرق وآليات التحاليل التي تُجري عليها، للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها.

وأشار الهوبي، إلى أن التعاون في المجال الرقابي على الغذاء بين القاهرة وبيروت يخدم مصلحة البلدين ويساهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما، مبديًا استعداد الهيئة لتقديم دعمها التقني وكل خبراتها في مجال الرقابة على سلامة الغذاء في لبنان.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة اللبناني بالنهضة الاقتصادية الواضحة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قدم الكثير والكثير للشعب اللبناني في الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان، وأعطى توجيهاته للحكومة المصرية بتيسير نفاذ الصادرات اللبنانية للسوق المصرية.

وأكد على أهمية اللقاء الذي جمعه برئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وما أسفر عنه من أوجه تعاون ستعزز بدورها حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.