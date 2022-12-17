السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بارتفاع استهلاك الفحم خلال 2023.. وخبير اقتصادي: الأكثر تلويثًا للبيئة

فحم
فحم

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن يرتفع استهلاك الفحم، مع بداية 2023 وقد يصل إلى أعلى معدلاته، في ظل الأزمة العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف تقرير للوكالة، إن استهلاك العالم للفحم سوف يرتفع، على الأرجح، بنسبة 1.2 % خلال عام 2022، ليتجاوز 8 مليارات طن في سنة واحدة للمرة الأعلى على الإطلاق. وأضافت الوكالة الدولية أن هذا المعدل سوف يستمر، على الأرجح، حتى عام 2025، حيث إن تراجع الطلب على الفحم في الاقتصادات المتقدمة سوف تقابله زيادة في حجم الطلب من الأسواق الآسيوية الصاعدة مثل الصين والهند.

وفي السياق، يقول المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لـ «الدستور»، إن الفحم مصدر من مصادر الطاقة، وأنه الأكثر تلويثًا للبيئة والأعلى في نواتج ثاني أكسيد الكربون المسؤول الأول عن تغير المناخ.

الوكالة الدولية للطاقة خبير اقتصادي الفحم استهلاك الفحم البترول والثروة المعدنية الحرب الروسية الأكرانية الأسواق الأسيوية الأزمة العالمية

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