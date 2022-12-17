محافظ بنى سويف يكلف باستمرار مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، بضرورة واستمرار مواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة المشروع القومي لتبطين الترع، وتأهيل المصارف، وفق خطة محكمة ومحددة للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات في القطاعات المختلفة.

وشهد مركز ومدينة ناصر، تحت إشراف علي يوسف، تكثيفًا في أعمال رفع المخلفات والقمامة، والتي شملت شارع جمال عبدالناصر وشارع شجرة الدر وشارع الجيش وطريق ناصر- الواسطى، كما تضمنت الجهود أيضًا رفع المخلفات الصلبة والعضوية، وجمع القمامة المنزلية بقرية بني عدي والرياض والزيتون والحمام والحرجة، علاوة على تمهيد وتسوية ورفع التراكمات بمدخل قرية بهبشين، ومدخل عزبة البصرية وحسن مرسال.

كما تابع رئيس المدينة، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها وقبل استقرارها، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات القروية وقطاع الزراعة وحماية الأراضي، حيث أسفرت عن تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة قيراط من الأرض الزراعية بقرية طنسا الملق، بجانب إزالة حالة مماثلة على مساحة نصف قيراط بقرية الحمام.

