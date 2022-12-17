الرئيس السيسى: نعتز بعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقر إقامته بواشنطن، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مثمنا دور مصر تحت قيادته في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي.

وأكد الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والعسكري.

ومن جهته، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الولايات المتحدة، معربًا عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يمكنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من أزمات.