جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2023 محافظة الغربية
اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، بداية من الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر وعلى مدار 6 أيام.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة اسيوط
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية
الأربعاء الموافق 18 يناير 2023
يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:30 صباحا.
السبت الموافق 21 يناير 2023
يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.
الأحد الموافق 22 يناير 2023
يؤدي الطلاب امتحان الهندسة بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.
ثم امتحان التربية الفنية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا
الإثنين الموافق 23 يناير 2023
يؤدي الطلاب امتحان الجبر والإحصاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.
ثم امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .
الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023
يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.
ثم امتحان التربية الدينية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا .
الأربعاء الموافق 25 يناير 2023
يؤدي الطلاب امتحان العلوم بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.
اجازة نصف العام 2023
تنطلق الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، مباشرة، في 28 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية