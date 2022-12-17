السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2023 محافظة الغربية

لجان امتحانات
لجان امتحانات

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، بداية من الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر وعلى مدار 6 أيام.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة اسيوط

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الشرقية

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية

 

الأربعاء الموافق 18 يناير 2023       

يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:30 صباحا.

 

السبت الموافق 21 يناير 2023      

يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

الأحد الموافق 22 يناير 2023      

يؤدي الطلاب امتحان الهندسة بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

ثم امتحان التربية الفنية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا

 

الإثنين الموافق 23 يناير 2023

يؤدي الطلاب امتحان الجبر والإحصاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

ثم امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .

 

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023       

يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

ثم امتحان التربية الدينية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا .

 

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023        

يؤدي الطلاب امتحان العلوم بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

لـ3 صفوف.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية أولى ثانوي 2023

اجازة نصف العام 2023

تنطلق الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، مباشرة، في 28 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الغربية مديرية التربية والتعليم اجازة نصف العام 2023 امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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