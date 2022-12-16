ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بيرو إلى 20 قتيلًا

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في بيرو منذ ما يقرب من 10 أيام، إلى 20 قتيلا، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وذكرت إذاعة برامج ديل بيرو، أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة في جميع الأنحاء، حيث قتل ستة أشخاص في منطقة أبوريماك وثمانية في مدينة أياكوتشو.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في بيرو عن مقتل 8 أشخاص، ونقل 19 آخرين إلى المستشفى. أعلنت الحكومة البيروفية، الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما على خلفية الاحتجاجات.

وبدأت الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء بيرو بعد محاكمة عزل بيدرو كاستيلو من منصب الرئيس في 7 ديسمبر، عقب محاولته حل الكونغرس وتنصيب حكومة طوارئ.

ومنذ ذلك الحين، اتهم “كاستيلو” بالتمرد والتآمر، وهو ما ينفيه، ويطالب المتظاهرون بانتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد.

ولقى 7 أشخاص في أياكوتشو في جنوب بيرو في وقت سابق اليوم الجمعة، مصرعهم أثناء مواجهات بين جنود ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية عن أن هذه المواجهات وقعت في نقاط مختلفة من المدينة، وأدى اشتباك قرب مطار أياكوتشو إلى مقتل شخصين، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».