الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تُدين الهجوم الإرهابي على قوات حفظ السلام بلبنان

لبنان
لبنان

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان، مطالبة بتحقيق فوري وشفاف بملابسات مقتل جندي من اليونيفيل في لبنان، حسبما أفادت قناة “العربية” الاخبارية.  

وأعلنت قوات الدفاع الإيرلندية، الخميس، أن جنديًا أيرلنديًا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، لنيران أسلحة خفيفة.

وقالت في بيان لها، إن القافلة كانت تقل ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت.

وأشارت إلى أن فردًا آخر من قوة "اليونيفيل" حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن جندي حفظ سلام قتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال إنه حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط.

ومساء أمس، حصل إشكال في منطقة العاقبية بين أهالي المنطقة وقوة من "اليونيفيل"، وذلك على إثر اعتراض الأهالي على مسار الدورية.

وسمع صوت إطلاق نار في المحلة، فيما تعرضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث أثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال، ما أدّى إلى انقلابها، وجرح عناصرها.

السعودية مطالبة تحقيق فوري شفاف ملابسات لبنان

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وائل لطفي

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