عز العرب: القمة الأمريكية الإفريقية مهمة لمصر واستطاعت توصيل رسائل عن سياستنا

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة الأمريكية الإفريقية وغيرها من المحافل الدولية مهمة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت خلال القمة توصيل رسائل عن سياستنا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهي تقوم تنويع دوائر الحركة الخارجية، وأصبحت علاقتنا الخارجية لا تكون مع طرف على حساب طرف آخر، وعلاقة مع هذا أو هذا، ولكن الآن العلاقات المصرية أصبحت مع هذا وذاك، وأصبحت مصر منفتحة في علاقتها الاستراتيجية مع أمريكا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

ولفت عز العرب إلى أن القمة الأمريكية الإفريقية كانت مهمة لمناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على القارة الإفريقية، وكيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي للدول الإفريقية.

وأوضح أن العديد من دول القارة تعاني من صراعات داخلية وحروب، وأسهمت تلك الحروب في تدمير المحاصيل وعرقلة تجارة الغذاء، إضافة إلى معاناة القارة الإفريقية من التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة، وتأثير ذلك على المحاصيل.

وأكد عز العرب أن الأمن الغذائي موضوع عالمي والرئيس السيسي كان حريصا على الوصول لحل هذه المشكلة خلال القمة الأمريكية الإفريقية.