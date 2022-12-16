الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط من أعلى عقار أثناء إصلاح «الدش» بالمرج

جثة
جثة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة المرج، وذلك أثناء إصلاح “طبق الدش”، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب مصاب بادعاء سقوط من أعلى ووفاته أثناء إسعافه متأثرا بإصابته بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى إبراهيم 22 عاما، وبالفحص والمعاينة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية. 

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى صعد أعلى سطح العقار المقيم به لإصلاح الدش، وأضافت التحريات أن الشاب اختل توازنه وسقط من أعلى، مشيرة إلى أنه تم بواسطة الأهالي نقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

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