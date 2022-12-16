قبل الإعلان الرسمى.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لعام 2022

يترقب المهتمون بالشأن الثقافي من الشعراء والكُتاب والنقاد، الإعلان عن نتيجة جائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم في دورتها التاسعة. ومن المنتظر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وكشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، عن أسماء الفائزين ودواوينهم لهذا العام، مع الأخذ في الاعتبار أن القائمة لا تحمل ترتيبًا، والفائز بالمركز الأول سيُعلن عنه في الحفل، وجاءت القائمة كما يلي:

الشاعر محمد الشهاوي عن ديوان "الغلب" الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

الشاعرة منى رءوف عن ديوان "الروح مش نور ملاك" والصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

الشاعر علي أبوالمجد عن ديوان "ربابة ناقصة وتر" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

الشاعر إسلام حمادة عن ديوان "بيورثوا المأساة ببساطة" الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

الشاعر مينا ثابت عن ديوان "مورتاديلا" الصادر عن دار صفصافة للثقافة والنشر.

الشاعرة حبيبة الزين عن ديوان "سيرة الجميز" الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

الشاعر محمود البنا عن ديوان "من حديد الناي وصفوا النفوس" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

الشاعر محمد فرغلي عن ديوان "إيكو" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

الشاعرة ندى الشبراوي عن ديوان "لعنات" الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع.

جدير بالذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم تعتبر من أهم الجوائز الأدبية في مصر والوطن العربي، والتي تعمل على اكتشاف المواهب الشعرية الشابة المُبشرة في مصر والوطن العربي. أسسها المهندس نجيب ساويرس بشكل مستقل عن مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية تخليدًا لواحد من أهم شعراء العامية في تاريخ مصر.

تُقسم الجائزة إلى قسمين أولهما الشعر العامي، وثانيهما الدراسات النقدية. بالنسبة لجائزة الشعر العامي إجمالي القيمة المالية الممنوحة فيها 300 ألف جنيه مصري مقسمة كالتالي: مائتا ألف جنيه تُقسم بالتساوي على العشرة الأوائل. ومائة ألف جنيه للفائز الأول (من بين العشرة الأوائل) ولا يجوز تقسيمها. أما جائزة الدراسات النقدية وقيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.



جدير بالذكر أن الفائز بالمركز الأول في جائزة أحمد فؤاد نجم في الدورة الماضية الشاعر رامي وفا عن ديوان "ربنا بيشرح لي" والناقدة الدكتورة رشا الفوال عن دراستها النقدية "هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي".

أسس المهندس نجيب ساويرس جائزة أحمد فؤاد نجم بشكل مستقل عن مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية تخليدًا لقامة شعرية كبيرة بحجم نجم.