ملوي يحقق مفاجأة بالفوز على بترول أسيوط وبتروجت والسكة يسحقان النصر والإعلاميين

انفرد فريق إف سي زد بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بعد فوزه على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد إف سي زد إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند 9 نقاط.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني حيث تقدم إف سي زد بهدف سجله حمد حمدي في الدقيقة الثامنة وتعادل محمد السيد شيكا لإيسترن كومباني في الدقيقة التاسعة وسجل محمد حمدي هدف الفوز لإف سي زد في الدقيقة 44 .

فاز بتروجت بقيادة السيد عيد على النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد بتروجت إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد النصر عند 5 نقاط وينال الهزيمة الثالثة على التوالي مع مدربه طارق السيد .

وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع بورتو السويس بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد بورتو السويس إلى 11 نقطة ورصيد الكهرباء إلى 8 نقاط .

وحقق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فوزه الرابع على التوالي وكان فوزا كبيرا وسحق الإعلاميين بأربعة أهداف نظيفة سجلها سيلا ومحمود كشلط وعبد الله بيكا ورضا الويشي ليرتفع رصيد السكة إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 5 نقاط .

وحقق فريق مستقبل وطن فوزه الأول هذا الموسم وهزم العبور بهدف سجله أحمد الشعراوي ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط ويتوقف رصيد العبور عند 13 نقطة .

وفي المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد حقق ملوي مفاجأة بفوزه على بترول أسيوط 2-1 ليرتفع رصيد ملوي إلى 12 نقطة ويتوقف رصيد بترول أسيوط عند 23 نقطة محتفظ بقمة المجموعة بفارق نقطة عن المقاصة وثلاث نقاط عن فريقي الجونة ولافيينا وسجل محمد هشة وأحمد علي هدفي ملوي .

وتعادل الفيوم مع ديروط بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد ديروط إلى 12 نقطة ورصيد الفيوم إلى 9 نقاط .