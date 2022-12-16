قمتان و5 لقاءات.. حصاد جولات الرئيس السيسي المكوكية خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مُكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى عددًا من اللقاءات لمتابعة المشروعات القومية الجارية في شتى المجالات والشأن الخارجي.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز أنشطة ومحطات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.

الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، في الرياض، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي العهد السعودي رحب بزيارة الرئيس إلى الرياض، مؤكداً اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

الرئيس يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كلٍ من السيد كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تاليس، والسيد شريف بركات مدير شركة تاليس مصر.

وشهد اللقاء التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإليكترونية.

وأكد الرئيس بوجهٍ عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصةً ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية، والتي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره، لاسيما مع شركة "تاليس" ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإليكترونيات.

الرئيس السيسي يستعرض تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع سامح شكري، وزير الخارجية، وتناول الاجتماع عرضًا للتقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

واشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “2021-2026”، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022.

وتناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني.

ووجه الرئيس الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية.

الرئيس يستقبل كريستال هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستال هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة "أورانج مصر"، وجيروم هينيك المدير التنفيذي لأورانج للشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة "أورانج" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ورحب الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية إلى مصر، موضحاً حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمنها مجموعة "أورانج" العالمية، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واطلع الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة، فضلاً عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية، لاسيما في مجالات البرمجيات وتسويق الإليكترونيات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والتحليل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تدريب الطلبة والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف شرائح قطاع الاتصالات.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقة، وذلك من خلال التوسع في شبكة الألياف الضوئية والإسراع بالتحول الرقمي للخدمات.

السيسي يتابع تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية لمشروع "الدلتا الجديدة".

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة".

ووجه الرئيس بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الاضافية للمشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي، ويساهم في فتح آفاق التصدير، وكذا توفير فرص العمل.

الرئيس يشارك في فعاليات القمة الأمريكية الافريقية"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الافريقية".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس اعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.