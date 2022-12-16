الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب

فرنسا
فرنسا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم، عن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأضافت: اتخذنا مع المغرب إجراءات للعودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة.

الخارجية الفرنسية 

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق في الحريق الذي اندلع في مبنى قرب مدينة ليون، في وسط فرنسا الشرقي، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال، وإصابة 14 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة.

وقالت الوزارة إن أسباب الحريق لم تتضح بعد، فيما قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه يتواصل مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الحادث، معلنًا عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب حريق بمبنى في ليون، وفقًا لقناة «العربية».


ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق، في ليون والرون، وأشارت السلطات المحلية للمنطقة إلى أن طوقًا أمنيًا فُرض حول موقع الحريق. وذكرت أن نحو 170 عنصر إطفاء تواجدوا في موقع الحادث، و65 سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء.

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، عن خروج آخر جندي لها من إفريقيا الوسطى، وفقًا لوكالة فرانس برس الإخبارية.

ويأتي الانسحاب من جمهورية ​إفريقيا الوسطى​، بعد أسابيع من إتمام سحب القوات الفرنسية من ​مالي​ بعد تردي العلاقات بين ​باريس​ والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، الذي اختار أيضًا الاستعانة بخدمات مدربين روس لتأمين البلاد.


وتنتشر الوحدة الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى في معسكر مبوكو في مطار العاصمة بانغي، وتقدم الخدمات اللوجستية في ​القاعدة​ التي تستضيف أيضًا عناصر بعثة ​الاتحاد الأوروبي للتدريب ووحدة تابعة لبعثة ​الأمم المتحدة​ في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" من بين عناصرها نحو عشرة عسكريين فرنسيين.

النغرب الخارجية فرنسا ازمة التأشيرات

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وائل لطفي

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