بدء فاعليات كأس «القابضة للمياه» ببني سويف

شهدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم الجمعة، بدء فاعليات كأس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بطولة الجمهورية لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي ببطولة الجمهورية مجموعة قبلي بني سويف، الجيزة، أسيوط.

وتقام البطولة في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2022 بمحافظة بني سويف تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور العميد خالد المهدي مشرف عام المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية والمهندس، رضا عبدالحليم مستشار الشركه القابضة لشئون المدارس، وعامر فتحي وعمرو بدر بالشركة القابضة، والضيوف من شركتي الجيزة وأسيوط المهندس كامل أبوطالب، مدير عام التعليم الفني، نيابة عن مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

وقالت المهندسة دينا، إن الشركة تولي اهتماما كبيرا بدعم الرياضة وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي، وخاصة فريق مدرسة مياه الشرب، وكذلك زيادة الترابط والتآخي والتكامل وتبادل الخبرات بين الشركات الشقيقة بالمحافظات المشاركة في البطولة، وتشمل البطولة تشمل ألعاب كرة القدم، كرة اليد،كرة الطائرة، ألعاب قوى.

وفي سياق آخر، استقبلت المهندسة، دينا عمر سليمان النائب، عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن مركزي ناصر والواسطى، وذلك لبحث بعض مطالب وشكاوى المواطنين ببعض القرى بالمركزين وحلها، والذي في ضوء الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي شكاوى قد تواجههم، والتعاون المستمر مع أعضاء مجلس النواب ببني سويف لخدمة المواطن السويفي.

وأكدت المهندسة دينا، الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة التعامل الفوري مع المشكلات، والعمل على مدار الساعة لحين إنهاء كافة الشكاوى خلال أقل مدة زمنية ممكنة، حيث تستقبل الشركة بكافة قنواتها لشكاوي المواطنين المتنوعة وذلك من خلال الخط الساخن 125 أو رقم واتس آب 01272021558 على مدار 24 ساعة، والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.