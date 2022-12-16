حبس 3 متهمين بترويج المخدرات فى البساتين 4 أيام

قررت نيابة البساتين، حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات في الواقعة.

البداية عندما قامت الداخلية بضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

باتخاذ الإجراءات، أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم، مستقلين سيارة "قيادة وملك أحدهم"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.