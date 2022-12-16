حملات مكثفة لضبط الأسواق في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة؛ لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قِبَل بعض التجّار، كما تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.

وأعلن محافظ بورسعيد، أن هناك حملات تموينية مكثفة على أسواق بورسعيد للوقوف على مدى توافر السلع ومنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع من قِبَل بعض التجار، مشيرًا إلى أنه تم تحرير حوالي 55 محضرًا تموينيًا ببورسعيد خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث واصلت مديرية التموين ببورسعيد جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق.

ونجحت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من تحرير 55 محضرًا تموينيًا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ (244 مشروب طاقة) بدون فواتير دالة على صحة مصدره، مخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022، الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وضبط أحد محال بحوزته 21 كرتونة مياه معدنية حوالي (250) زجاجة مياه مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة علي صحة مصدرها، مخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تحرير 20 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية وتحرير 12 محضر شهادات صحية وتحرير عدد (2) محضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز وتحرير عدد (2) محضر عدم إعلان عن وجود مخزن، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر في مجال المخابز البلدية التموينية.