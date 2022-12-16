الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة لضبط الأسواق في بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة؛ لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قِبَل بعض التجّار، كما تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.

وأعلن محافظ بورسعيد، أن هناك حملات تموينية مكثفة على أسواق بورسعيد للوقوف على مدى توافر السلع ومنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع من قِبَل بعض التجار، مشيرًا إلى أنه تم  تحرير حوالي 55 محضرًا تموينيًا ببورسعيد خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث واصلت مديرية التموين ببورسعيد جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق.

ونجحت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من تحرير 55 محضرًا تموينيًا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ (244 مشروب طاقة) بدون فواتير دالة على صحة مصدره، مخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022، الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وضبط أحد محال بحوزته 21 كرتونة مياه معدنية حوالي (250) زجاجة مياه مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة علي صحة مصدرها، مخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تحرير 20 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية  وتحرير 12 محضر شهادات صحية وتحرير عدد (2)  محضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز وتحرير عدد (2)  محضر عدم إعلان عن وجود مخزن، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر في مجال المخابز البلدية التموينية.

اجراءات صارمة إحكام الرقابة احتياجات المواطنين احتكار السلع الغذائية اسعار مناسبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

فى جنازة مهيبة.. أهالى الغردقة يشيعون جثمان ممرضة يتيمة إلى مثواها الأخير

«علاج الإدمان»: انخفاض كبير بنسب التعاطى فى مصر

مصادر لـ«الدستور»: الأهلى يواجه أوكلاند سيتى فى الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية بداية فبراير

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022