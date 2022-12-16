إذاعة نهائى كأس العالم على «بى إن سبورت» المفتوحة ويوتيوب

أعلنت مجموعة «بي إن سبورتس» القطرية، اليوم الجمعة، عن إذاعة نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، على القناة المفتوحة مجانًا للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة للقناة الرسمية للمجموعة على «youtube».

وتُقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في تمام الخامسة من مساء الأحد 18 ديسمبر الجاري على ستاد لوسيل بقطر.

وقبل انطلاق البطولة، أعلنت شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، عن نقل 22 مباراة من مباريات بطولة كأس العالم 2022، على قناتها المفتوحة.

ونشرت شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، بيانًا عبر موقعها الإلكتروني كشفت من خلاله عن خطتها لبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، بما في ذلك التغطية المباشرة والحصرية بلغات عديدة للمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وستنقل القناة المفتوحة لشبكتي بي إن سبورتس، والكأس القطرية، مباراة نهائي كأس العالم 2022 بقطر بين الأرجنتين وفرنسا، إضافة كما إلى التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة beIN الرسمية على YouTube.

وتبدأ التغطية باللغة العربية، قبل انطلاق المباراة النهائية بدءًا من الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS المفتوحة وعلى قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب، مع سلسلة من البرامج والعد التنازلي قبل بداية الاستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة من اليوم التالي.

وسيتواجد في الاستوديو التحليلي لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر بحسب ما أعلنت شبكة “ بي إن سبورتس”، كل من محمد أبوتريكة وطارق الجلاهمة وكاكا، إلى جانب مارسيل ديسايي وجون تيري ورود خوليت وعمر دا فونسيكا ودانييل برافو.