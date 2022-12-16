تفاصيل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائى «فيديو»

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، تقريرًا يرصد رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي.

رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي

مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول.

وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة.

تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة إلى أفريقيا.

تطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدول أفريقيا.

الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية.

دعم الدول الكبرى للدول الأفريقية بالاستثمار في البنى التحتية.

الارتباط الوثيق بين الأمنين الغذائي والمائي.

ارتباط تحقيق الأمن الغذائي بجهود التكيف المناخي.