الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة محاكمة متهمين في قضية «كتائب حلوان» غدا

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني غدا السبت، استكمال جلسات إعادة محاكمة 2 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

ووافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام في فبراير 2015 على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى كتائب حلوان محاكم بدر المتهمين

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