بينها 2000 رغيف خبز بلدى مدعم.. تفاصيل ضبط 918 قضية مخابز

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية خلال 24 ساعة، من ضبط (918) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (40 قضية دقيق بلدى مدعم – قضية تجميع خبز بلدى –258 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن–169 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات–450 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (35,700 طن دقيق بلدى مدعم–2000 رغيف خبز بلدى مدعم).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.