الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اليوم.. «الأوقاف» تفتتح اليوم 16 مسجدا بالمحافظات

مسجدا
مسجدا

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا فى المحافظات، بينها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022 حتى تاريخه 459 مسجدًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. الرحمن القبلى – هربشنت - ببا

2. البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر

3. الرحمن الغربى – طما فيوم - اهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

4. الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف قنا

5. الشهيد قصدى – العركى – مركز فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. عبد القوى غنيم- لاصيفر – دسوق بحري

7. عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

8. حسن البرنسى – نجيب محفوظ- حوش عيسى

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق

10. سلمى – قنتير - فاقوس

11. الكبير – عزبة الشامى – كفر صقر

مديرية أوقاف المنيا

12. الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوى

مديرية أوقاف الفيوم

13. النور المحمدى – المقرانى – يوسف الصديق

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الشاعر محمود أبو الوفا – الديرس - أجا

مديرية أوقاف مرسى مطروح

2. الدفراوى – شارع التهريب – إدارة غرب

مديرية أوقاف البحيرة

3. التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبو المطامير

١٦ مسجد 2022 إحلال والتجديد الأوقاف تفتتح المحافظات

رئيس التحرير

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