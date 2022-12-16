اليوم.. «الأوقاف» تفتتح اليوم 16 مسجدا بالمحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا فى المحافظات، بينها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022 حتى تاريخه 459 مسجدًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. الرحمن القبلى – هربشنت - ببا

2. البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر

3. الرحمن الغربى – طما فيوم - اهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

4. الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف قنا

5. الشهيد قصدى – العركى – مركز فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. عبد القوى غنيم- لاصيفر – دسوق بحري

7. عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

8. حسن البرنسى – نجيب محفوظ- حوش عيسى

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق

10. سلمى – قنتير - فاقوس

11. الكبير – عزبة الشامى – كفر صقر

مديرية أوقاف المنيا

12. الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوى

مديرية أوقاف الفيوم

13. النور المحمدى – المقرانى – يوسف الصديق

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الشاعر محمود أبو الوفا – الديرس - أجا

مديرية أوقاف مرسى مطروح

2. الدفراوى – شارع التهريب – إدارة غرب

مديرية أوقاف البحيرة

3. التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبو المطامير