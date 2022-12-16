الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الدفاع الأمريكية: سنطور برامج لتدريب الجنود الأوكرانيين

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"،  الخميس أن الولايات المتحدة ستطوّر اعتبارًا من يناير برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عدد أكبر من الجنود وتزويدهم بمهارات أوسع، في وقت تترقّب كييف هجومًا روسيًا جديدًا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر، أنه في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن الولايات المتحدة ستنظّم الآن مناورات مشتركة لتعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية.
وأوضح "رايدر" في مؤتمر صحفي أن هذا البرنامج الذي يُفترض أن يبدأ في يناير المقبل سيتيح تدريب حوالي 500 جندي أوكراني شهريًا.

وأضاف أن الفكرة هي منحهم تدريبًا جماعيًا متقدّمًا سيسمح لهم بتنفيذ عمليّات عسكري بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة.

- مكان وتفاصيل التدريب

وسيُجرى هذا التدريب في ألمانيا وسيُضاف إلى التدريبات على الأسلحة التي تُسلّم لأوكرانيا، والتدريب الأكثر شمولًا الذي يُقام منذ أشهر عدة مع الحلفاء، خصوصًا الجيش البريطاني.

ودرّبت الولايات المتحدة حوالى 3100 جندي على الأسلحة التي تزوّد كييف بها، كما درّب الحلفاء 12 ألف جندي إضافي.
وتوقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، الخميس، أن تشنّ روسيا هجومًا جديدًا على كييف في الأشهر الأولى من عام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الروسية استهدفت خيرسون الخميس بأكثر من 16 غارة، في قصف أسفر عن سقوط قتيلين وأدّى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة في خضمّ الشتاء.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي "منذ بداية هذا اليوم، قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة، في يوم واحد فقط".
واستعاد الجيش الأوكراني السيطرة على خيرسون من القوات الروسية الشهر الماضي، لكنّ المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا تتعرّض مذّاك لضربات روسية شبه يومية.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الجنود الأوكرانيين كييف الولايات المتحدة

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