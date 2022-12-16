مقتل وإصابة 15 شخصًا على الأقل فى إنهيار أرضى بماليزيا

قتل مالا يقل عن ثمانية أشخاص بعد أن ضرب إنهيار أرضي منطقة تخييم في ماليزيا اليوم الجمعة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الماليزية عبر تويتر إنه تم إنقاذ 53 شخصا من الانهيار الأرضي. وأضافت أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح.

ويعتقد عمال الإنقاذ أن نحو 90 شخصا كانوا في موقع التخييم في باتانج كالي، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، عندما وقع الانهيار الأرضي حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة (1900 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش ).

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم سيتوجه إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتتكرر حوادث الانهيارات في ماليزيا، وفي اكتوبر الماضي، ذكرت السلطات الماليزية أنه تم العثور على جثث ستة أشخاص عقب انهيار ارضى وقع في موقع بناء بولاية بينانج في شمال غرب ماليزيا.

وذكرت الوكالات حينها، أن جميع القتلى من عمال البناء الأجانب وهم ثلاثة من ميانمار واثنان من اندونيسيا وعامل من بنجلاديش.

وفي مطلع العام الجاري تسبب في انهيار أرضي فى ماليزيا ألحق خسائر كبيرة في سيارات المواطنين حيث ابتلع عددا من السيارات أمام ذهول المواطنين.

وفي نهاية ديسمبر الماضي ذكر تقرير صادر عن وزارة المعادن وعلوم الأرض، أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 121 حادثة انهيار أرضي على مستوى البلاد خلال فترة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية 2021/ 2022.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث آنذاك، إنها وبالتعاون مع إدارة الأشغال العامة، وهيئة الطرق السريعة، لا تزال تتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

وطُلب من الأشخاص ذوي العلاقة تنسيق الإبلاغ عن الانهيارات الأرضية، بحيث يكون أكثر شمولاً، ويتضمن أيضًا مناطق المنحدرات الخاضعة لإشراف السلطات المحلية.

وقالت الوكالة إن لجنة إدارة الكوارث في ولاية سيلانجور ووزارة الإسكان والحكومة المحلية تم توجيههما لتحديد أفضل الحلول لاستيعاب السكان الذين يحتاجون إلى إخلاء منازلهم بسبب الانهيارات الأرضية.