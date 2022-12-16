المصرى يحارب الغيابات فى مواجهة حرس الحدود ببطولة الدورى

يشهد ستاد السويس الجديد في الثالثة إلا ربع عصر اليوم مواجهة قوية بين حرس الحدود والمصري في الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين من تعادلين و4 هزائم وسجل هدفا واحدا ودخل مرماه ستة أهداف ومازال يبحث عن فوزه الأول ويسعى لاستغلال النقص العددي في صفوف المصري لتحقيق هدفه خاصة أن الفر يق أنهى مرحلة العقم التهديفي وسجل هدفه الأول في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

على الجانب الأخر يحتل المصري المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ومباراة اليوم هى الأولى لحسام حسن المدير الفني العائد من جديد لقيادة الفريق البورسعيدي .

ويواجه حسام حسن أزمة تتمثل في النقص العددي نتيجة غياب ستة لاعبين بسبب الإصابة والإيقاف لكنه يسعى لقيادة الفريق للعودة للإنتصارات بعدما حصل على نقطة واحدة من أخر مباراتين بالتعادل مع البنك الأهلي والهزيمة أمام طلائع الجيش.

حسام حسن المدير الفني لفريق المصري اختار 19 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وعمرو موسى ومحمد عبد اللطيف جريندو وإسلام أبو سليمة ومحمد دبش وأحمد الشيخ وعمرو مرعي وحسين السيد وعمرو طارق وعمرو السعداوي وإلياس الجلاصي وإسلام المزين وزياد فرج وأسامة الجزار وإيزي إيميكا وفرانك إيتوجا وأنتوني أكبوتو.

وشهدت القائمة غياب مروان حمدي وحسن علي وعبد الرحيم دغموم وعماد الدين أبو بكر وكريم العراقي للإصابة وفريد شوقي للإيقاف بسبب طرده في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش.

يدير المباراة وائل فرحان ويساعده هاني العراقي ومحمد مجدي الشيخ ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو .