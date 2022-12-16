الإسماعيلى يستضيف بيراميدز فى مباراة البحث عن الفوز الأول

يستضيف الإسماعيلي فريق بيراميدز في الثالثةإالا ربع عصر اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل يحتل المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ورغم أنه لم يخسر في أخر مباراتين وتعادل فيهما مع سيراميكا كليوباترا وفيوتش؛ إلا أنه يبحث عن الفوز الأول هذا الموسم وأكد الجمل للاعبيه أن المباراة ستكون صعبة بعد هزيمة بيراميدز أمام الزمالك وطالبهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز.

أيمن الجمل المدير الفني للإسماعيلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وأحمد محسن وعمر طارق الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومحمود الشبراوي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشاميي و ياو أنور وصالح جمعة و باسم مرسي وفراس شواط.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المركز السادس برصيد 11 نقطة من ثلاثة إنتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل ستة أهداف واهتزت شباكه مرتين ويسعى للعودة للانتصارات وتعويض هزيمته الأخيرة أمام الزمالك.

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وهشام محمد وعبد الله مجدي وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد عبد الله السعيد للمباراة الثانية علي التوالي إضافة لغياب وليد الكرتي.

يدير المباراة عبد العزيز سيد ويساعده أحمد حسام طه وخالد حسين ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.