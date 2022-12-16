الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرشيف الأمريكى يرفع السرية عن 13 ألف وثيقة عن اغتيال جون كينيدى

جون كينيدى
جون كينيدى

نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية حوالي 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1963.

 

وذكرت إدارة الأرشيف، يوم الخميس، أن نسبة المواد التي رفعت عنها السرّية في هذه القضية لا تزال أقل من 3 بالمئة من كافة المواد الموجودة.

 

وقالت في بيان صحفي: "عملا بمذكرة الرئيس جو بايدن يوم 15 ديسمبر 2022، نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية اليوم 12879 وثيقة لأول مرة، مصنفة في سجلات عام 1992 المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي".

 

وأضافت أن المجموعة الأساسية تضم حوالي 5 ملايين صفحة، منها أكثر من 97% متاحة للعموم.

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وائل لطفي

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