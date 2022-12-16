الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يعلن مقتل ضابط رفيع ويتوعد بالضرب بيد من حديد

الأمن الأردني
الأمن الأردني

نعت مديرية الأمن العام الأردنية نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، وقالت إنه تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب .

 

وقالت المديرية في بيانها إن الدلابيح قضى إثر "تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

 

وأضافت المديرية في بيان أنها تؤكد استمرارها "في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

 

وقالت المديرية إنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا" وأضافت أنها "لن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".

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