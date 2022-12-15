الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

برعاية الرئيس.. «الرقابة الإدارية» تُطلق ثالث مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (فيديو)

الرقابة الادارية
الرقابة الادارية

نشرت هيئة الرقابة الإدارية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الخميس، فيلمًا تسجيليًا حول إطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ونظمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، بمقر الهيئة احتفالية ضخمة لإطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة، ورؤساء الهيئات القضائية. 

هيئة الرقابة الإدارية صفحتها الرسمية فيس بوك فيلما تسجيليا المرحلة الثالثة الاستراتيجية الوطنية مكافحة الفساد

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