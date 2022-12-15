ثمار مبادرة ابني أديبًا.. الطفلة آسيا يوسف شعبان أصغر مدربة جرافيك (صور)

قدمت آسيا يوسف شعبان، أصغر مدربة جرافيك من الدفعة الأولى لثمار مبادرة "ابني أديبا" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة تدريبية لبرنامج "صناعة الرسوم المتحركة".

وعلى الرغم من صعوبة تعليم برامج الجرافيك للأطفال، أصبحت "آسيا" مدربة تنقل موهبتها لأصدقائها وزملائها، حيث قدمت محاضرة لتدريب برنامج "صناعة الرسوم المتحركة" لزملائها في المدرسة ومعلميها، وذلك بحضور النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن فريق مبادرة "ابني أديبا": سامي الزيات وشيماء الأشقر، أعضاء التنسيقية.

وقامت آسيا بالتدريب لطلاب الصف الخامس الابتدائي في مدرستها، وعدد من مدرسيها، ونقلت ما تعلمته من تدريبات في برنامج مبادرة "ابني أديبا" بشكل بسيط وتفاعلي، لتصبح أسيا (11 سنة) أصغر مدربة جرافيك .

وتهدف مبادرة "ابني أديبا" لتحويل الأطفال لكوادر مؤثرة وملهمة في مجتمعاتهم المختلفة، ليكونوا قدوة لغيرهم من زملائهم الأطفال.

1

2

3

320191379_6091382637597445_6604998082699839511_n

320277266_1757794697927101_7361959286077909860_n