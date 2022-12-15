الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

ثمار مبادرة ابني أديبًا.. الطفلة آسيا يوسف شعبان أصغر مدربة جرافيك (صور)

أسيا يوسف شعبان -
أسيا يوسف شعبان - مبادرة ابني أديبا

قدمت آسيا يوسف شعبان، أصغر مدربة جرافيك من الدفعة الأولى لثمار مبادرة  "ابني أديبا" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة تدريبية لبرنامج "صناعة الرسوم المتحركة".

وعلى الرغم من صعوبة تعليم برامج الجرافيك للأطفال، أصبحت "آسيا" مدربة تنقل موهبتها لأصدقائها وزملائها، حيث قدمت محاضرة لتدريب برنامج "صناعة الرسوم المتحركة" لزملائها في المدرسة ومعلميها، وذلك بحضور النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن فريق مبادرة "ابني أديبا": سامي الزيات وشيماء الأشقر،  أعضاء التنسيقية.

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وقامت آسيا بالتدريب لطلاب الصف الخامس الابتدائي في مدرستها، وعدد من مدرسيها، ونقلت ما تعلمته من تدريبات في برنامج مبادرة "ابني أديبا" بشكل بسيط وتفاعلي، لتصبح أسيا (11 سنة) أصغر مدربة جرافيك . 

وتهدف مبادرة "ابني أديبا" لتحويل الأطفال لكوادر مؤثرة وملهمة في مجتمعاتهم المختلفة، ليكونوا  قدوة لغيرهم من زملائهم الأطفال.

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أسيا يوسف شعبان مدربة جرافيك مبادرة ابني أديبا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برامج الجرافيك صناعة الرسوم المتحركة

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