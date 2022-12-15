الأولى منذ 7 سنوات.. «بايدن» يُعلن عن زيارة وشيكة لدول القارة الإفريقية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن اعتزامه زيارة عددٍ من دول القارة الإفريقية قريبًا، ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإن رحلة بايدن هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 2015.

وقال بايدن، أمام قادة أفارقة في واشنطن: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا"، دون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

وتجدر الإشارة إلى أن “بايدن” أول رئيس أمريكي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

ودعا “بايدن” إلى دور أكبر لإفريقيا على الساحة الدولية معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الإفريقي على مقعد دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، التي تنتمي اليها فقط من القارة جنوب إفريقيا، وكذلك في مجلس الأمن الدولي.

بايدن: سندعم الحوكمة في إفريقيا بـ57 مليار دولار

وفى وقت سابق، قال "بايدن" إن الولايات المتحدة ستترجم الالتزامات على الأرض في تقدم يراه المواطنون في حياتهم اليومية.

وأضاف، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، أن أمريكا ستدعم الحوكمة في أفريقيا بـ57 مليار دولار.

وتابع:" طلبت تخصيص 21 مليار دولار لتنمية أفريقيا، أتعهد بجلب الاستثمارات لقارة أفريقيا، أجرينا نقاشات مهمة جدًا لدعم أفريقيا، وأدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لـG20".

كما أعلن بايدن عن دعم واشنطن لحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية مجموعة العشرين.

وتحدث عن الحرب الروسية، قائلا: “الحرب غير المبررة ضد أوكرانيا سببت أزمات تنمية عالمية وضربت الكثير من الإنجازات التي تحققت في العقدين الأخيرين”.