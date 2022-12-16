الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي اليوم

بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أعلن رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة، زاد معدل البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر لمعرفة معدل ارتفاعه أمام الجنيه المصري.

 سعر الدولار اليوم في مصر 

أسعار العملات الأجنبية الجمعة 

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 16-12-2022 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 16-12-2022 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 24.6397 جنيه مصري.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري للبيع 24.7153 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 16-12-2022. 
 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 24.61 جنيه وللبيع 24.66 جنيه.
 سعر الدولار في بنك مصر اليوم الجمعة 16-12-2022.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 24.61 جنيه وللبيع 24.66 جنيه. 

سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة اليوم الجمعة 16-12-2022. 

سجل الدولار في بنك البركة للشراء 24.6200 جنيه و24.7200 جنيه للبيع.
 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الجمعة 16-12-2022.  
سجل سعر  الدولار في بنك cib للشراء 24.65 جنيه وللبيع 24.72 جنيه.
 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة 16-12-2022. 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.
 

الدولار يصعد مع تلميح «الاتحادى» للمزيد من رفع الفائدة

البنك المركزى الأوروبى يرفع نسبة الفائدة 0.50%

اجتماع الفيدرالي الأمريكي 

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس، لترتفع بذلك سعر الفائدة الأمريكية من 4.00% إلى 4.50%، كما ارتفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007، وبينما كانت الأسواق مهيئة لهذا الرفع، فإن الأهمية الأكبر تنصب على ما سيعله الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسته في العام المقبل والحد المستهدف للفائدة في 2023.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-12-2022 
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري

 للشراء 26.1575 جنيه

للبيع 26.2476 جنيه. 

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 
للشراء 80.3670 جنيه 
للبيع 80.6398 جنيه 

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 
للشراء 6.5514 جنيه
للبيع 6.5732 جنيه
 سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 
للشراء 30.3463 جنيه 
للبيع 30.4492 جنيه 
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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