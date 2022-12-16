سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أعلن رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة، زاد معدل البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر لمعرفة معدل ارتفاعه أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

أسعار العملات الأجنبية الجمعة

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 16-12-2022 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 16-12-2022

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 24.6397 جنيه مصري.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري للبيع 24.7153 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 16-12-2022.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 24.61 جنيه وللبيع 24.66 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الجمعة 16-12-2022.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 24.61 جنيه وللبيع 24.66 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة اليوم الجمعة 16-12-2022.

سجل الدولار في بنك البركة للشراء 24.6200 جنيه و24.7200 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الجمعة 16-12-2022.

سجل سعر الدولار في بنك cib للشراء 24.65 جنيه وللبيع 24.72 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة 16-12-2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.



اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس، لترتفع بذلك سعر الفائدة الأمريكية من 4.00% إلى 4.50%، كما ارتفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007، وبينما كانت الأسواق مهيئة لهذا الرفع، فإن الأهمية الأكبر تنصب على ما سيعله الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسته في العام المقبل والحد المستهدف للفائدة في 2023.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-12-2022

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري

للشراء 26.1575 جنيه

للبيع 26.2476 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

للشراء 80.3670 جنيه

للبيع 80.6398 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

للشراء 6.5514 جنيه

للبيع 6.5732 جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

للشراء 30.3463 جنيه

للبيع 30.4492 جنيه

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