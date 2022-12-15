الدولار يصعد مع تلميح «الاتحادى» للمزيد من رفع الفائدة

حقق الدولار مكاسب كبيرة اليوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، وتوقع صناع السياسة به المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة خمسة بالمئة.

وهبط اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني 0.34 بالمئة إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17 بالمئة إلى 135.705.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22 بالمئة إلى 103.89. لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.55 بالمئة إلى 0.6826 دولار، وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة إلى 6.9643 للدولار.

وفي وقت سابق، استقر الدولار، قبيل إصدار بيانات التضخم الأمريكية وعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه الأخير لهذا العام، والذي يترقبه المستثمرون لتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة.

وقبل شهر، أثارت توقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار. وستمثل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش اختبارًا لهذا الافتراض.

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة مقابل الين، واستقر عند 137.70 ين خلال الجلسة الآسيوية اليوم الثلاثاء. كما حافظ على مكاسبه أمام الدولار الاسترالي عند 0.6759 دولار.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز استقرار معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر عند 0.3 بالمئة على أساس شهري، مع الارتفاع بوتيرة معتدلة على أساس سنوي، إذ صعد 7.3 بالمئة عنه قبل عام.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.01 اليوم الثلاثاء، بانخفاض من أعلى مستوى في 20 عامًا عند 114.78 في أواخر سبتمبر.

كما استقر اليورو عند 1.0539 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 1.2268 دولار. وسجل الفرنك السويسري 0.9360 للدولار مع ترقب المتداولين لاجتماعات يعقدها يوم الخميس البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، من المقرر الإعلان عن بيانات العمالة البريطانية، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي حول ظروف العمل والمعنويات الألمانية.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6386 دولار. وانخفض اليوان الصيني قليلًا يوم الإثنين مع بدء تلاشي الحماس بشأن رفع قيود مكافحة كورونا في الصين على الرغم من أن هونج كونج خففت بعض القيود.