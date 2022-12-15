رسميًا.. الاتحاد البرتغالي يعلن إقالة فرناندو سانتوس

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الخميس، توصله لاتفاق مع فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب على الرحيل من منصبه بعد فترة ناجحة بدأت في سبتمبر 2014.

وذكر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "بعد أن قدم المنتخب البرتغالي أداء رائعا في نهائيات بطولة كأس العالم بقطر، يتفهم الاتحاد وفرناندو سانتوس أن الوقت حان لبدء دورة جديدة".

أضاف ذات المصدر: "أثناء تولي سانتوس قيادة المنتخب، فازت بلدنا للمرة الأولى ببطولتين دوليتين: يورو 2016، التي لا تنسى، ودوري أمم أوروبا في 2019".

وبالإضافة للقبين اللذين توج بهما المنتخب البرتغالي، أصبح فرناندو سانتوس أكثر مدرب تولى قيادة الفريق، وأكثر مدرب قاده لتحقيق انتصارات.

وأكد الاتحاد : "كان شرفا لنا أن نعتمد على مدرب وشخص كفرناندو سانتوس".

وتوجه الاتحاد البرتغالي بالشكر لسانتوس وجهازه الفني على الخدمات التي قدموها على مدار ثماني سنوات، ويعتقد الاتحاد أن الشكر الموجه له نيابة عن كل البرتغاليين.

وسيبدأ الاتحاد البرتغالي عملية البحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني.