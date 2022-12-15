الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال 2023.. قائد الجيش الأوكرانى يتوقع هجومًا روسيًا جديدًا على كييف

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية

توقع قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، اليوم الخميس، أن تشنّ روسيا هجومًا جديدًا على كييف خلال الأشهر الأولى من عام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.

وقال “زالوجني” في تصريحات لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية، إن هناك مهمة استراتيجية شديدة الأهمية بالنسبة لنا وهي إنشاء احتياطيات والاستعداد للحرب التي يمكن أن تحدث في فبراير، وفي أقصى الأحوال في مارس، وفي أدنى الآجال في نهاية يناير"، مضيفاً:" "ليس لدي شكّ في أنهم سيحاولون مرة أخرى السيطرة على كييف".

وأكد قائد الجيش الأوكراني أنه أجرى الحسابات اللازمة لصد الهجوم المحتمل.

غزو الجيش الروس لأوكرانيا 

بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا في نهاية فبراير، وحاول السيطرة سريعاً على كييف بارسال قوات خصوصا من بيلاروس المجاورة لأوكرانيا من الشمال.

واقتربت القوات الروسية على مسافة عشرات الكيلومترات من وسط العاصمة الأوكرانية، قبل أن تنسحب من المنطقة في نهاية مارس وبداية أبريل، في ما اعتبر انتصارا للجيش الأوكراني.

واعتبر زالوجني أن الجيش الأوكراني يواجه حاليا "مشكلة" تتمثل في "الحفاظ على خط" الجبهة الحالي الممتد من الجنوب إلى الشرق "وعدم فقدان المزيد من الأرض" بعد أن دحر القوات الروسية في سبتمبر من منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب) في مطلع نوفمبر.

وبحسب قائد الجيش الأوكراني، يقصف الروس البنية التحتية للطاقة في البلاد منذ أكتوبر بعد سلسلة انتكاسات مهينة لأنهم "يحتاجون إلى وقت" من أجل "تجميع مواردهم البشرية والعسكرية" بهدف شنّ هجوم كبير جديد خلال الأشهر المقبلة.

قائد الجيش الأوكراني روسيا كييف أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

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وائل لطفي

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