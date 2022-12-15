الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار وشبورة مائية.. خريطة سقوط الأمطار على كل الأنحاء خلال أسبوع

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل خريطة الأمطار المتوقع سقوطها على كل الأنحاء، خلال أسبوع، اعتبارًا من غد الجمعة، حتى الأربعاء المقبل 21 ديسمبر.

وفيما يلي خريطة الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية:

حالة الطقس غدًا الجمعة والسبت 16 و17 ديسمبر:

  • شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد 18 ديسمبر

  • شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الاثنين 19 ديسمبر

  • فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 20 ديسمبر

  • فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • وجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأربعاء 21 ديسمبر

  • فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتبقى الشبورة المائية في الصباح الباكر، هي أبرز التقلبات الجوية، حيثُ تتكثّف على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة الامطار هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الارصاد الأرصاد الجوية

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