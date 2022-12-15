عصام السقا عن مسلسل العمدة: سعيد بالتجربة والناس هتتفاجئ بالشخصية

أعرب الفنان عصام السقا، عن بالغ سعادته بمشاركته ضمن أبطال عمل مسلسل العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2023.

وتابع الفنان عصام السقا، في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "سعيد بتجربة مسلسل العمدة مع الفنان محمد رمضان، والناس هتتفاجئ بالشخصية الجديدة التي أجسدها، وستكون مختلفة تمامًا عن باقي الأعمال السابقة التي جسدتها".

وعن تفاصيل الشخصية، قال: "مش هقدر أكشف تفاصيل كتير عنها ولا اتكلم عنها في الوقت الحالي بس كل اللي اقدر اتكلم عنه إن الشخصية محورية في العمل، وهي شخصية اسمها نعيم، وهى شخصية لها أبعاد مختلفة مع بطل العمل الفنان محمد رمضان".

وفي السياق ذاته، يواصل عصام السقا وضع صوته على الجزء الثاني من مسلسل الكارتون "يحيى وكنوز" وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل أيضًا، حيث حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي وقت عرضه، ولاقى تفاعلا كبيرا من الأطفال والكبار، لاسيما أن العمل كان يتحدث عن مصر بكل جوانبها منذ وقت الفراعنة إلى مصر الحديثة.