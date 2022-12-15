قبل نهائي كأس العالم ما هي حظوظ «ميسي» أسطورة الأرجنتين

أيام قليلة ونشاهد نهائي كأس العالم، بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي، حيث يلتقي المنتخبان يوم الأحد في تمام الخامسة بإستاد لوسيل، في النهائي الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة.

ويحظى المنتخب الأرجنتيني بشعبية كبيرة، بفضل تواجد النجم ليونيل ميسي، والذي يسعى لتحقيق اللقب الأغلى كما فعل مواطنه "ماردونا"، حيث ساهم في البطولة حتى الآن بخمسة أهداف مع منتخب راقصي التانجو.

ويسعى النجم ليونيل ميسي لكتابة التاريخ وتخليد أسمه ضمن أساطير العالم الذين حصلوا على البطولة الأعرق في كرة القدم من خلال الفوز والمساهمة بفوز الأرجنتين بكأس العالم، فعلى المستوى الدولي مع الأرجنتين، ميسي هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، على مستوى الشباب، فاز ببطولة العالم للشباب لعام 2005، وأنهى البطولة بحصوله على كل من الكرة الذهبية والحذاء الذهبي.

وبعيدًا عن فنيات اللاعب التي لا نقاش فيها، يمكن لتوقعات طالع برج ليونيل ميسي أن تخبرنا بحظوظه في النهائي المرتقب، الذي ينتظره الكثيرين.

ليونيل ميسي.. فخر برج السرطا ن

ينتمي اللاعب الأرجنتيني، لمواليد برج السرطان، والذي ينضم لعائلة الأبراج المائية، والتي يعرف عنهم بأنهم حساسون للغاية، ودائمًا ما يتأثرون بالعوامل الخارجية.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

دائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، ومن سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

ماذا يحمل طالع برج السرطان الفترة القادمة:

وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فهناك مشروع ناجح ينتظر مولود برج السرطان، حيث تنال مقابل ذلك التهنئة من جميع الزملاء، الأمر الذي قد ينظر بأن الفوز بكأس العالم قريب يما يكفي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وعلى صعيد العلاقات العاطفية والاجتماعية، قد يعاني مولود برج السرطان، من بعض التوتر في العلاقات مع الآخرين الفترة القادمة، لذا ينصح خبراء الأبراج بتجنب الدخول في جدال ومناقشات لا تفيد، كما تساعدك الظروف المحيطة على الاستعداد جيّدا وتوسيع الأفاق في تحقيق الأهداف والوصول للنجاح المراد تحقيقه.

أما على الصعيد الصحي، فيتمتع مولد برج السرطان بمزيد من الصحة، لذا من الضروري الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضة والتصدي للوجبات غير الصحية.