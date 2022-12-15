يعاني لاعبو منتخب فرنسا من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المعروفة باسم "فيروس الجمل" أو "إنفلونزا الجمل"، قبل خوض نهائي بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لنهائي كأس العالم 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلّب على المغرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من المسابقة.

إنفلونزا الجمل تهاجم لاعبى فرنسا قبل نهائى كأس العالم 2022

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن "فيروس الجمل" أو "إنفلونزا الجمل" هاجمت معسكر منتخب فرنسا منذ أيام.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الثنائي دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو، هما الأكثر تضررًا من هذا الفيروس، وهو السبب وراء غيابهما عن مباراة الفريق أمام منتخب المغرب، ليتم عزلهما لحين تماثلهما للشفاء بشكل تام.

ديشامب يعلن إصابة كينجسلى كومان بفيروس الجمل

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عندما أعلن إصابة لاعب آخر من هذا الفيروس، وهو كينجسلي كومان.

وأكدت "ليكيب" أن كومان كان يعاني من الحمى، صباح اليوم الخميس، قبل أن تنخفض درجات حرارته قليلًا.

وقال ديشامب: "هناك بعض اللاعبين تعرّضوا للتعب بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، لذلك نحاول أن نكون حذرين حتى لا ينتشر المرض".

وتابع: "اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا في أرض الملعب، لذلك سنواجه أزمة في جهازهم المناعي، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام".

وأكد ديشامب: "أوباميكانو شعر بالتعب فور انتهاء مباراة إنجلترا، لقد عانى سريعًا بعد إجهاده الجسدي، لذلك كان الأكثر عرضة بالمرض".

واختتم ديشامب تصريحاته، قائلًا: "نحاول اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وجميع المصابين في عزلة لحين تماثلهم للشفاء".

موعد مباراة فرنسا فى نهائى كأس العالم 2022

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره المنتخب الأرجنتيني، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل"، في نهائي كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.