الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مبابى يواسى «حكيمى» بعد خسارة المغرب أمام فرنسا بمونديال 2022

مبابي وحكيمي
مبابي وحكيمي

حرص كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، على توجيه رسالة خاصة لمواساة زميله المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لنهائي كأس العالم 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلّب على المغرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من المسابقة.

 

مبابي يواسي حكيمي بعد توديع كأس العالم 2022

ونشر مبابي صورته مع زميله حكيمي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "عدنا مرة أخرى إلى نهائي كأس العالم".

وأضاف: "لقد كانت مباراة قوية، لكن لا تحزن أخي حكيمي، الجميع فخور بما فعلته في المونديال، لقد كتبت التاريخ!".

ويتزامل الثنائي كيليان مبابي وأشرف حكيمي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل موسمين، ولكنهما يتنافسان مع منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم 2022.

 

 

كيليان مبابي وأشرف حكيمي

 

موعد مباراة فرنسا في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره المنتخب الأرجنتيني، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل"، في نهائي كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في المُقابل، تُعد هذه الهزيمة الأولى لمنتخب المغرب، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب كرواتيا، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022.

ويُعد منتخب المغرب هو أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز ويتأهل إلى دور نصف النهائي من مونديال 2022، بعدما تخطى عقبة منتخبي البرازيل والبرتغال في مفاجأة مدوية بالمسابقة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

مبابي حكيمي كأس العالم 2022 فرنسا منتخب فرنسا المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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