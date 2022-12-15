«السكة الحديد» عن تعطل الحركة بالوجه البحرى: استغرق 25 دقيقة بسبب سقوط جرار قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تفاصيل ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بشأن تعطل حركة القطارات بالوجه البحري بسبب سقوط جرار قطار رقم 51 بحوش محطة طنطا.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمى لها، أنه أثناء مسير جرار قطار رقم 51 برقم 3692 من حوش محطة طنطا إلى الرصيف الساعة 7.15 صباحاً سقط من على السكة داخل حوش المحطة بعيداً عن حركة مسير القطارات، وجرى استخدام السكك البديلة لأعمال المناورة داخل الحوش وعلى الفور تم تجهيز قطار بديل والذى قام الساعة 7.40 صباحاً بتأخير 25 دقيقة، ورفع الجرار دون حدوث أي تأثير على حركة مسير القطارات، حيث إن السقوط بعيد عن خطوط السفر للقطارات وداخل الحوش ولم يسفر عن أي إصابات، وقد تم تشكيل لجنة على الفور للوقوف على أسباب السقوط.