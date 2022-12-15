الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف البحر الأحمر يزور دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا

الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون

 زار الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، صباح اليوم، مع لفيف من آباء كهنة الايبارشية، وخلال الزيارة ترأس صلاة القداس الإلهي، مع الأنبا باسليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.

وعلى صعيد آخر زار الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر،  صباح أمس، ومعه لفيف من آباء كهنة الايبارشية الآباء المطارنة بمحافظة المنيا واسيوط للتهنئة بالترقية لرتبة المطرانية، وتوجه والاباء الكهنة إلى مدينة ملوى حيث هنأ الأنبا ديمتريوس مطران ملوى وأنصنا والاشمونين، ورئيس دير أبوفانا ودير البتول بالترقية، وصلى القداس بدير أبوفانا وبعدها زار دير البتول للراهبات.

كذلك توجه إلى مركز دير مواس لتهنئه الأنبا أغابيوس بترقيته مطرانا على كرسى دير مواس ودلجا بمحافظة المنيا، ثم توجه بعدها الأنبا إيلاريون والاباء الكهنة إلى مركز ديروط، وهنأ الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو ورئيس دير العذراء والملاك ميخائيل للراهبات بترقيته مطرانا.

كما توجه الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، إلى مركز القوصية محافظة أسيوط، وهنأ الأنبا توماس مطران القوصية ومير، بالترقية مطرانا بيد صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني. 

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