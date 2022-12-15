«الفضاء المصرية»: إفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية

قال الدكتور هشام العسكري، نائب مدير وكالة الفضاء المصرية وخبير الاستشعار عن بُعد، إنه إذا كنا نرغب في مواجهة التغيرات المناخية، لا بد من معرفة ما يمكن أن نتوقعه في المستقبل من خلال نظم علوم الأرض والاستشعار عن بُعد.

وأضاف العسكري، خلال مداخلة عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية» الخميس: «شاهدنا كمية الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم بسبب التغيرات المناخية»، مشيرًا إلى أن جميع الدول تعاني من تداعيات تغير المناخ.

وتابع: «قارة إفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، ومن الممكن أن تشهد في المستقبل جفافًا وتصحرًا في بعض المناطق، بالإضافة إلى نقص في السلاسل الغذائية وأعاصير وعواصف في المستقبل القريب، على الرغم من أن القارة السمراء لا تساهم بأي شكل من الأشكال في الانبعاثات».

وأكد العسكري، أهمية عقد القمة الأمريكية الإفريقية من أجل تحمل الولايات المتحدة مسئوليتها تجاه قارة إفريقيا في التعامل مع تلك الظواهر، مضيفًا: «لا بد من استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في مواجهة تداعيات تغير المناخ».