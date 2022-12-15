الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الفضاء المصرية»: إفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية

جريدة الدستور

قال الدكتور هشام العسكري، نائب مدير وكالة الفضاء المصرية وخبير الاستشعار عن بُعد، إنه إذا كنا نرغب في مواجهة التغيرات المناخية، لا بد من معرفة ما يمكن أن نتوقعه في المستقبل من خلال نظم علوم الأرض والاستشعار عن بُعد.

وأضاف العسكري، خلال مداخلة عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية» الخميس: «شاهدنا كمية الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم بسبب التغيرات المناخية»، مشيرًا إلى أن جميع الدول تعاني من تداعيات تغير المناخ.

وتابع: «قارة إفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، ومن الممكن أن تشهد في المستقبل جفافًا وتصحرًا في بعض المناطق، بالإضافة إلى نقص في السلاسل الغذائية وأعاصير وعواصف في المستقبل القريب، على الرغم من أن القارة السمراء لا تساهم بأي شكل من الأشكال في الانبعاثات».

وأكد العسكري، أهمية عقد القمة الأمريكية الإفريقية من أجل تحمل الولايات المتحدة مسئوليتها تجاه قارة إفريقيا في التعامل مع تلك الظواهر، مضيفًا: «لا بد من استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في مواجهة تداعيات تغير المناخ».

الفضاء المصرية وكالة الفضاء المصرية التغيرات المناخية أزمة التغيرات المناخية مواجهة التغيرات المناخية قارة إفريقيا إفريقيا وتغير المناخ القمة الأمريكية الأفريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

نص كلمة الرئيس السيسى فى سجل الشرف الخاص بـ«البنتاجون»

اقتراح برغبة لتأجيل سداد أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر

انتظام حركة القطارات بوسط الدلتا عقب رفع قطار خرج عن القضبان بطنطا

ضبط مدير مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون بيانات في المنوفية

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟