وزير البترول للدستور: يجب أن يكون هناك توافق للتحول الطاقي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعمل على زيادة إنتاج الغاز منخفض الكربون، ويجب ان يكون هناك توافق للتحول الطاقي ويتم العمل عليه بكل الجهود الممنهجة وبطريقة علمية .

وتابع «الملا» في تصريحات خاصة للدستور،: للوصول للهيدروجين الأخضر هناك خطوة أولى وهي الهيدروجين منخفض الكربون، التي نعمل عليها في الوقت الحالي، وحتى لا تكون هناك غازات مشتعلة، في محاولة لتقليل الفواقد في خطوط الإنتاج والمصانع التي تستخدم الغاز لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

منظمة«أوابك»

كانت قد قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022، إن عددا كبيرا من الدول تعتبر الهيدروجين ركيزة من استراتيجيات قطاع الطاقة، وتم اعتماد 9 استراتيجيات وطنية جديدة منذ سبتمبر 2021، ليصل الإجمالي إلى 26 استراتيجية.

الملا: يجب أن يكون هناك توافق للتحول الطاقي

وتابعت «أوابك» أن الدول انتقلت إلى الخطوة التالية من خلال تنفيذ سياسات ملموسة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التجارية لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات والبنية التحتية، وأن التعاون الدولي في مجال الهيدروجين يُعد أمراً بالغ الأهمية لمواءمة الأهداف وزيادة حجم السوق وتعزيز تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات.

وأضاف التقرير أن مستوى التعاون كان مرتفعاً خلال عام 2021، ومن المتوقع أن يتسارع نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والمخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة، أنه قد تم توقيع 15 اتفاقية دولية ثنائية جديدة بين الحكومات منذ سبتمبر 2021، يركز معظمها على تطوير تجارة الهيدروجين العالمية

الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 109 لمنظمة «أوابك »

في سياق منفصل، ترأس وزير البترول والثروة المعدنية وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك )، صباح اليوم، في الكويت وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء الكويت والسعودية والامارات والجزائر والعراق وقطر وليبيا والبحرين وأمين عام المنظمة علي سبت بن سبت.