الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول للدستور: يجب أن يكون هناك توافق للتحول الطاقي

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعمل على زيادة إنتاج الغاز منخفض الكربون، ويجب ان يكون هناك توافق للتحول الطاقي ويتم العمل عليه بكل الجهود الممنهجة وبطريقة علمية .

وتابع «الملا» في تصريحات خاصة للدستور،: للوصول للهيدروجين الأخضر هناك خطوة أولى وهي الهيدروجين منخفض الكربون، التي نعمل عليها في الوقت الحالي، وحتى لا تكون هناك غازات مشتعلة، في محاولة لتقليل الفواقد في خطوط الإنتاج والمصانع التي تستخدم الغاز لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

منظمة«أوابك» 

كانت قد قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022، إن عددا كبيرا من الدول تعتبر الهيدروجين ركيزة من استراتيجيات قطاع الطاقة، وتم اعتماد 9 استراتيجيات وطنية جديدة منذ سبتمبر 2021، ليصل الإجمالي إلى 26 استراتيجية.

الملا: يجب أن يكون هناك توافق للتحول الطاقي 

وتابعت «أوابك» أن الدول انتقلت إلى الخطوة التالية من خلال تنفيذ سياسات ملموسة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التجارية لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات والبنية التحتية، وأن التعاون الدولي في مجال الهيدروجين يُعد أمراً بالغ الأهمية لمواءمة الأهداف وزيادة حجم السوق وتعزيز تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات.

وأضاف التقرير أن مستوى التعاون كان مرتفعاً خلال عام 2021، ومن المتوقع أن يتسارع نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والمخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة، أنه قد تم توقيع 15 اتفاقية دولية ثنائية جديدة بين الحكومات منذ سبتمبر 2021، يركز معظمها على تطوير تجارة الهيدروجين العالمية

الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 109 لمنظمة «أوابك » 

في سياق منفصل، ترأس وزير البترول والثروة المعدنية وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك )، صباح اليوم، في الكويت وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء الكويت والسعودية والامارات والجزائر والعراق وقطر وليبيا والبحرين وأمين عام المنظمة علي سبت بن سبت.

منظمة الأقطار العربية أوابك توافق للتحول الطاقي الأوضاع البترولية العالمية البترول والثروة المعدنية الهيدروجين منخفض الكربون المهندس طارق الملا وزير البترول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

شراكة بين «ڤاليو» و«جيديا» لتنمية سوق المدفوعات الرقمية في مصر

مدبولى يشهد حلقة نقاشية حول منهجية المرحلة الثالثة لاستراتيجية مكافحة الفساد

الغيرة تدفع طالبة لنحر شقيقتها وخنق الأخرى فى الهرم

رئيس «الرقابة الإدارية» بالغربية: نبحث شكاوى المواطنين ونتابع ما ينشر بالصحف لدراسته

«تضامن المنوفية» ينظم معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية مجانا بـ4 قرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟