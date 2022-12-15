سيرينا ويليامز تشيد بقرار ميجان «الشجاع» بإقامة جوقة إنجيلية في حفل زفافها

قالت نجمة التنس سيرينا ويليامز إن صديقتها ميجان ماركل كانت "شجاعة" لاختيارها موسيقى من ثقافتها في حفل زفافها.

في حديثها بالفيلم الوثائقي على Netflix ، قالت سيرينا: "كان تمثيل ثقافة [ميجان] في حفل الزفاف هذا أمرًا رائعًا احببته،"وأعتقد أنه كان حقًا شجاعًا وكسر الحدود دون محاولة."

وتحدثت سيرينا في الفيلم الوثائقي عن جوقة الإنجيل في حفل الزفاف ، قائلة إنها كانت شريرة.

وأضاف صديق ميجان:`` لقد مررنا بهذه اللحظة الضخمة حيث نظرت أنا ، أوبرا ، وإدريس إلبا ، وشريكه، إلى بعضنا البعض لفترة وجيزة وكان لدينا القليل من الضحك.

لم يكن أحد بحاجة لقول أي شيء لأن الجميع يعرف بالضبط طبقات الرمزية التي كانت تحدث في ذلك اليوم.

تميز حفل الزفاف بجوقة المملكة، التي تم إنشاؤها خصيصًا لليوم الكبير وأجرتها كارين جيبسون الحائزة على جوائز.

وفي حديثه في الفيلم الوثائقي، قال الأمير هاري: "لا يوجد تراجع" عن هذه الفكرة،

تم بث الحلقات الثلاث الأولى من Harry & Meghan - جزء من صفقة Sussexes التي تقدر بملايين الدولارات مع Netflix - الأسبوع الماضي ، مع بث الحلقات الأخيرة لمدة ثلاث ساعات بدءًا من اليوم.

أصبح عرض Sussexes المكون من ستة أجزاء - والذي يشكل جزءًا من صفقة بملايين الجنيهات مع Netflix - الفيلم الوثائقي العملاق المتدفق الأكثر مشاهدة في أسبوع رئيسي ، حيث ظهر لأول مرة مع 81.55 مليون ساعة مشاهدة.

غطت الشريحة الأولية علاقة التودد والرومانسية بين الزوجين ، لكن الكثيرين تركوا غير راضين بشدة عن هجوم البرنامج الكامل على إرث الملكة الراحل للكومنولث ، حيث قال البعض إنه يبدو كما لو أن الزوجين يريدان `` إسقاط النظام الملكي ''.

في أحد المقاطع ، أصرت محامية الخصوصية البريطانية الخاصة بميجان، جيني عافية ، على أنها رأت دليلًا على المؤامرة ضد الدوقة قبل لوسي فريزر - الاسم الحقيقي لوسي ميدمور - مديرة العلاقات العامة السابقة التي كانت شخصية غامضة حتى قبل أسبوع ، وتقول: 'أصبحت ميج كبش فداء. للقصر.