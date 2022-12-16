اليوم.. الكنائس تذكر القديس باطلس القس الشهيد في قداساتها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى استشهاد القديس باطلس القس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليومفي مثل هذا اليوم نعيد بتذكار القديس باطلس القس الشهيد.

ولم تتوافر بكتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" أي معلومات اخرى عن واقعة استشهاد القديس باطلس القس، إلا أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية اكتفت بذكر اسمه خلال إتمام مراسم القداس الإلهي صباح اليوم.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء (السنكسارات)، وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية، وهو يستخدم التقويم القبطي والشهور القبطية (ثلاثة عشر شهرًا)، وكل شهر فيها 30 يوم، والشهر الأخير المكمل هو شهر نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير. والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.